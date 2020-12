Covid, Congresso Usa approva 900 miliardi di aiuti. Trump ha tempo fino al 28 dicembre per il via libera (Di martedì 22 dicembre 2020) “Nessuno pensa che questa sia una legge perfetta, ma una grande maggioranza bipartisan, quando l’ha mandata sulla scrivania del presidente, ha riconosciuto l’enorme quantità di bene che potrà fare. Gli americani hanno dovuto aspettare abbastanza“. Dopo mesi di trattative al Congresso, il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell esulta davanti all’approvazione di un mastodontico pacchetto di intervento economico di emergenza, legge di spesa e sgravi fiscali per un totale di 2,3 trilioni di dollari. L’ultimo intervento diretto di aiuto agli americani per la crisi provocata dal Covid risale ad aprile e adesso Donald Trump ha fino al 28 dicembre per firmare il testo. Prodotto di settimane di intensi negoziati, il documento, di oltre 5500 pagine, è stato presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “Nessuno pensa che questa sia una legge perfetta, ma una grande maggioranza bipartisan, quando l’ha mandata sulla scrivania del presidente, ha riconosciuto l’enorme quantità di bene che potrà fare. Gli americani hanno dovuto aspettare abbastanza“. Dopo mesi di trattative al, il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell esulta davanti all’zione di un mastodontico pacchetto di intervento economico di emergenza, legge di spesa e sgravi fiscali per un totale di 2,3 trilioni di dollari. L’ultimo intervento diretto di aiuto agli americani per la crisi provocata dalrisale ad aprile e adesso Donaldhaal 28per firmare il testo. Prodotto di settimane di intensi negoziati, il documento, di oltre 5500 pagine, è stato presentato ...

