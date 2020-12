Covid, Ceo BioNTech: “Abituiamoci, starà con noi per altri 10 anni” (Di martedì 22 dicembre 2020) Durante un incontro con la stampa, il Ceo di BioNTech Ugur Ahin ha spiegato come il Covid sarà la “normalità” per altri 10 anni almeno I numeri relativi al Covid continuano ad essere molto alti, seppur si inizi ad intravedere la luce in fondo al tunnel grazie ai vaccini. Nella giornata di ieri, l’Ema ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Durante un incontro con la stampa, il Ceo diUgur Ahin ha spiegato come ilsarà la “normalità” per10almeno I numeri relativi alcontinuano ad essere molto alti, seppur si inizi ad intravedere la luce in fondo al tunnel grazie ai vaccini. Nella giornata di ieri, l’Ema ha L'articolo proviene da Inews.it.

Il nuovo coronavirus della polmonite "starà con noi per i prossimi 10 anni", sarà bene abituarsi a una nuova "normalità" di vita: parola di Ugur Sahin, il fondatore e CEO di BioNTech, il laboratorio f ...

