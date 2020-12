Covid, arriva il vaccino. Domenica 27 a Napoli le prime 720 dosi: già in allestimento le tensostrutture (Di martedì 22 dicembre 2020) Dalle 955 dosi allo Spallanzani, fino alle 1.620 al Niguarda di Milano, ospedali e aziende sanitarie hanno già i nominativi di strutture, medici e infermieri che il 27 vaccineranno i propri colleghi in occasione del Vaccine Day. A Napoli sono già in allestimento le tensostrutture per le somministrazioni di 720 dosi all’Ospedale Cotugno e all’Ospedale del Mare. A Bologna, previste 275 dosi, si faranno in Autostazione e alla Casa di Residenza Giacomo Lercaro. In Toscana 600 dosi arriveranno all’ospedale Careggi, ma da qui verranno suddivise in stock di cinquanta per ognuno dei 12 ospedali della regione. Ad avere il maggior numero di dosi per la prima somministrazione simbolica sarà dunque la Lombardia, con 1.620 dosi, seguita ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Dalle 955allo Spallanzani, fino alle 1.620 al Niguarda di Milano, ospedali e aziende sanitarie hanno già i nominativi di strutture, medici e infermieri che il 27 vaccineranno i propri colleghi in occasione del Vaccine Day. Asono già inleper le somministrazioni di 720all’Ospedale Cotugno e all’Ospedale del Mare. A Bologna, previste 275, si faranno in Autostazione e alla Casa di Residenza Giacomo Lercaro. In Toscana 600arriveranno all’ospedale Careggi, ma da qui verranno suddivise in stock di cinquanta per ognuno dei 12 ospedali della regione. Ad avere il maggior numero diper la prima somministrazione simbolica sarà dunque la Lombardia, con 1.620, seguita ...

