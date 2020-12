Covid, anche l’Aifa dà l’ok al vaccino Pfizer-Biontech: “Nessuna controindicazione” (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Via libera dall’Aifa (Agenzia italiana del Farmaco) all’immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-Biontech. L’annuncio e’ stato dato in occasione di una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palu’, e del direttore generale, Nicola Magrini. AIFA: VACCINO HA EFFICACIA 95%, SOGLIA PER ESSERE APPROVATO ERA 50% Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Via libera dall’Aifa (Agenzia italiana del Farmaco) all’immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-Biontech. L’annuncio e’ stato dato in occasione di una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palu’, e del direttore generale, Nicola Magrini. AIFA: VACCINO HA EFFICACIA 95%, SOGLIA PER ESSERE APPROVATO ERA 50%

RobertoBurioni : Non accade frequentemente, ma COVID-19 può essere molto grave anche nei pazienti giovani. Un motivo in più per vacc… - SkyTG24 : Un farmaco capace di neutralizzare il #covid19 in pazienti con una sintomatologia lieve o moderata. Si chiama Elli… - sbonaccini : #Coronavirus @RegioneER tampone rapido gratuito in farmacia: campagna regionale allargata anche alle persone con di… - franonesiste : RT @Capitanomio: @danielelozzi Ed inoltre, anche lo stesso Napoli non ha potuto usufruire di giocatori colpiti da covid quindi il punto foc… - IdlePk : @diegocatalano77 @capuanogio Tranquillo, nessuna bile; sono nove anni che portiamo a casa lo scudetto, ci avete sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid, anche i vigili del fuoco in prima linea: "Situazioni operative senza precedenti" BolognaToday Calcio: dramma Bellugi, amputate le gambe, i messaggi di affetto dalla Toscana

Come conseguenza del Covid, all'ex stopper della Pistoiese sono state amputate entrambe le gambe. I ricordi di Bigagli e Bernardini ...

mauro bellugi gambe covid

L'ex calciatore dell'Inter Mauro Bellugi ha subìto l'amputazione di entrambe le gambe . A raccontarlo è stato lui stesso in una video-intervista su altropensiero.net. 'Mi ha tol ...

Come conseguenza del Covid, all'ex stopper della Pistoiese sono state amputate entrambe le gambe. I ricordi di Bigagli e Bernardini ...L'ex calciatore dell'Inter Mauro Bellugi ha subìto l'amputazione di entrambe le gambe . A raccontarlo è stato lui stesso in una video-intervista su altropensiero.net. 'Mi ha tol ...