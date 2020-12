Covid, al via le prime vaccinazioni in Italia: si parte il 27 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Finalmente partiranno le vaccinazioni Pfizer-Biontech in Italia: il 27 dicembre la prima dose su un’infermiera. “Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione Europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro fine anno. Il 27 dicembre si parte!”. Queste le parole espresse ieri dal Premier Giuseppe Conte, il quale con grande soddisfazione annuncia ufficialmente l’inizio delle vaccinazioni anti-coronavirus. La distribuzione delle prime dosi, inizialmente programmata per la metà di Gennaio, ufficialmente inizierà dal 27 dicembre, poco dopo le feste di Natale. La prima vaccinata Italiana sarà una donna, da quanto comunicato un’infermiera dell’Ospedale ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Finalmente partiranno lePfizer-Biontech in: il 27la prima dose su un’infermiera. “Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione Europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro fine anno. Il 27si!”. Queste le parole espresse ieri dal Premier Giuseppe Conte, il quale con grande soddisfazione annuncia ufficialmente l’inizio delleanti-coronavirus. La distribuzione delledosi, inizialmente programmata per la metà di Gennaio, ufficialmente inizierà dal 27, poco dopo le feste di Natale. La prima vaccinatana sarà una donna, da quanto comunicato un’infermiera dell’Ospedale ...

