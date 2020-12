Covid, Aifa: vaccino sembra proteggere anche da infezione (Di martedì 22 dicembre 2020) commenta IPA 'L'indicazione che sta arrivando è che i vaccini inducono immunità sterilizzante e questa è un'altra buonissima notizia' ovvero, oltre a proteggere dalla malattia Covid, evitano un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) commenta IPA 'L'indicazione che sta arrivando è che i vaccini inducono immunità sterilizzante e questa è un'altra buonissima notizia' ovvero, oltre adalla malattia, evitano un'...

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - TgLa7 : ??#Covid Via libera #Aifa a #vaccino Pfizer-Biontech per immissione in commercio - Adnkronos : ++Covid, #Aifa approva #vaccinoPfizer in Italia++ - BomprezziMarco : RT @RobertoBurioni: Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19.… - AMinghetti : RT @RobertoBurioni: Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19.… -