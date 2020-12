Covid-19, Zampa: “Dopo Natale si tornerà alle zone colorate: giallo, arancione e rosso” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l'Italia è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una intervista a 'La Stampa'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l'Italia è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandrain una intervista a 'La Stampa'. L'articolo .

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, sottosegretaria Zampa. 'Pronti a partire con le vaccinazioni' #coronavirusitalia - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Covid, sottosegretaria Zampa. 'Pronti a partire con le vaccinazioni' #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, sottosegretaria Zampa. 'Pronti a partire con le vaccinazioni' #coronavirusitalia - news_bologna : Variante Covid: altri casi sospetti. Positivo in Italia è asintomatico. Appello Zampa: 'Fate il tampone' - info_zampa : @SMaurizi e sono legate a filo doppio, non per niente alcuni scienziati chiamano questa del #Covid_19 non pandemia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zampa Variante covid, Zampa: “No al panico scomposto, non pensiamo a nuove restrizioni Il Fatto Quotidiano Covid-19, Zampa: “Dopo Natale si tornerà alle zone colorate: giallo, arancione e rosso”

Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l'Italia è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una intervista a 'La Stampa'.

Coronavirus, Zampa: “Se piano funziona a ottobre Italia al sicuro

Zampa: "Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo di ottobre se tutto va bene".

Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l'Italia è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una intervista a 'La Stampa'.Zampa: "Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo di ottobre se tutto va bene".