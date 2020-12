Covid-19, ok di Aifa al vaccino: verso i 70mila morti in Italia (Di martedì 22 dicembre 2020) Si avvicina inesorabile la triste soglia delle 70mila vittime per Coronavirus in Italia, un dato che conferma la gravità dell’epidemia entro i confini di Stato. Con cadenza liturgica arriva anche oggi il bollettino dal Ministero della Salute con tutti i numeri aggiornati alla data di oggi, 22 dicembre, sull’emergenza sanitaria. Quasi 70mila morti in Italia: il bollettino di oggi I numeri alla quale si affaccia l’Italia iniziano ad essere preoccupanti, triste manifestazione di un’epidemia che da un anno a questa parte ha riscritto la vita della società mondiale intera. Quasi 2 milioni le persone che in Italia hanno contratto il virus, di cui 1.301.573 quelle guarite (20.315 in più rispetto a ieri) e quasi 70mila le vittime (69.842 in tutto, con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Si avvicina inesorabile la triste soglia dellevittime per Coronavirus in, un dato che conferma la gravità dell’epidemia entro i confini di Stato. Con cadenza liturgica arriva anche oggi il bollettino dal Ministero della Salute con tutti i numeri aggiornati alla data di oggi, 22 dicembre, sull’emergenza sanitaria. Quasiin: il bollettino di oggi I numeri alla quale si affaccia l’iniziano ad essere preoccupanti, triste manifestazione di un’epidemia che da un anno a questa parte ha riscritto la vita della società mondiale intera. Quasi 2 milioni le persone che inhanno contratto il virus, di cui 1.301.573 quelle guarite (20.315 in più rispetto a ieri) e quasile vittime (69.842 in tutto, con ...

