Covid-19, in Italia 10.872 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di martedì 22 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 87.889 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 415 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati sale al 12,37%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 87.889 tamponi analizzati in tuttae altri 415 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati sale al 12,37%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - LegaSalvini : ++ ?????? URGENTE! COSA ASPETTA IL GOVERNO AD AUTORIZZARE L’USO DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI, EFFICACI CONTRO IL COVID,… - Notiziedi_it : Roma, “Un taglio al dito di papà per rubargli la fede”. Sciacalli del Covid: emergono decine di casi in tutta Italia - alfrig409 : Super #anticorpi anti-#Covid prodotti in #Italia, ma #vietati. Gli #scienziati al #governo: 'Basta aspettare' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Variante Covid Italia, Zampa: "Nessuna ulteriore restrizione, ma fate i tamponi" il Resto del Carlino La Meridiana apre la casetta degli abbracci

Infilati i manicotti si possono prendere le mani della persona e accarezzarla, facendo sentire quel calore umano negato finora nelle Rsa ...

Nessun morto, casi stabili. E l’ospedale di Pontremoli torna Covid-free

I nuovi contagi sono 25, di cui venti sul litorale e cinque in Lunigiana dove intanto sono stati dimessi gli ultimi due pazienti ...

Infilati i manicotti si possono prendere le mani della persona e accarezzarla, facendo sentire quel calore umano negato finora nelle Rsa ...I nuovi contagi sono 25, di cui venti sul litorale e cinque in Lunigiana dove intanto sono stati dimessi gli ultimi due pazienti ...