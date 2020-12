Covid-19, il nuovo bollettino: 13318 contagiati e 628 deceduti (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora alti in una fase estremamente delicata come questa del Natale. Ecco gli ultimi aggiornamenti in Italia. Arrivano buone notizie, tutto sommato, sul fronte coronavirus. Attenzione: guai ad abbassare la guarda in un momento così delicato, ma è comunque giusto prendere atto di alcuni presunti miglioramenti. Ciò detto, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)-19, ecco ilmedico. Numeri ancora alti in una fase estremamente delicata come questa del Natale. Ecco gli ultimi aggiornamenti in Italia. Arrivano buone notizie, tutto sommato, sul fronte coronavirus. Attenzione: guai ad abbassare la guarda in un momento così delicato, ma è comunque giusto prendere atto di alcuni presunti miglioramenti. Ciò detto, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Variante Covid, il nuovo virus inglese corre più veloce: anche con la carica virale bassa Il Messaggero Coronavirus, il nuovo bollettino della Regione Campania

La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 22 dicembre, che sale di 791 nuovi casi e 25 decessi.

Ecco perché la mascherina non sostituisce la distanza

SANTA FE - La sola mascherina può non essere sufficiente a fermare il coronavirus se non si rispetta anche il distanziamento, soprattutto in caso di tosse o raffreddore: lo dimostra un esperimento con ...

