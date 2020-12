Covid-19, il ministro Boccia è categorico: “Misure rigide fino a marzo” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa speranza di battere la pandemia è legata al buon esito delle vaccinazioni. In Italia si partirà la prossima settimana ma guai ad abbassare la guardia. Ci aspettano ancora mesi difficili, durante i quali bisognerà fare i conti con il Covid e con il picco influenzale. E’ questo, in sintesi, il messaggio di Francesco Boccia. “A gennaio, febbraio e marzo avremo ancora tre mesi con regole rigide per arginare la diffusione del coronavirus“, è l’avviso del ministro per gli Affari regionali a Tagadà su La7, “il 2021 è l’anno dell’uscita da questo incubo ma per riuscirci dobbiamo rispettare le regole. Come arriveremo a gennaio dipenderà molto dai comportamenti dei prossimi 15 giorni“. Verrà confermato il sistema a fasce colorate e bisognerà convivere ancora con delle limitazioni. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa speranza di battere la pandemia è legata al buon esito delle vaccinazioni. In Italia si partirà la prossima settimana ma guai ad abbassare la guardia. Ci aspettano ancora mesi difficili, durante i quali bisognerà fare i conti con ile con il picco influenzale. E’ questo, in sintesi, il messaggio di Francesco. “A gennaio, febbraio eavremo ancora tre mesi con regoleper arginare la diffusione del coronavirus“, è l’avviso delper gli Affari regionali a Tagadà su La7, “il 2021 è l’anno dell’uscita da questo incubo ma per riuscirci dobbiamo rispettare le regole. Come arriveremo a gennaio dipenderà molto dai comportamenti dei prossimi 15 giorni“. Verrà confermato il sistema a fasce colorate e bisognerà convivere ancora con delle limitazioni. ...

ha assicurato il ministro della sanità Jens Spahn. Ma il tabloid accusa: il governo si è mosso tardi. Ben tre imprese tedesche sono in corsa per la produzione del vaccino anti-Covid-19, ricorda: ...

La politica Indubbiamente il mondo della politica è stato il pilastro su cui ha poggiato tutta la strategia anti-Covid. Al Governo è stato chiesto ... la ministra dell'Istruzione Azzolina e il ...

ha assicurato il ministro della sanità Jens Spahn. Ma il tabloid accusa: il governo si è mosso tardi. Ben tre imprese tedesche sono in corsa per la produzione del vaccino anti-Covid-19, ricorda:

La politica Indubbiamente il mondo della politica è stato il pilastro su cui ha poggiato tutta la strategia anti-Covid. Al Governo è stato chiesto ... la ministra dell'Istruzione Azzolina e il ...