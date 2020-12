Covid 19 a Castellammare, focolaio all’ospedale San Leonardo: chiuso il pronto soccorso (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid 19 a Castellammare di Stabia: 32 esponenti del personale sanitario sono risultati positivi al virus (motivo per cui è stato chiuso il pronto soccorso del San Leonardo). Situazione complicata a Castellammare di Stabia sul fronte Covid 19, visto che 32 lavoratori del personale sanitario dell’ospedale San Leonardo sono risultate positive al virus. Per questo Leggi su 2anews (Di martedì 22 dicembre 2020)19 adi Stabia: 32 esponenti del personale sanitario sono risultati positivi al virus (motivo per cui è statoildel San). Situazione complicata adi Stabia sul fronte19, visto che 32 lavoratori del personale sanitario dell’ospedale Sansono risultate positive al virus. Per questo

NapoliToday : #Cronaca Covid a Castellammare, focolaio in ospedale tra il personale: contagiati in 32 - occhio_notizie : La paura in ospedale - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Covid, focolaio al San Leonardo. «Bisogna sanificare tutto l'ospedale, non solo il pronto… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Covid, chiuso il pronto soccorso. Sono 33 i camici bianchi infetti, uno è grave LEGGI LA… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Covid, chiuso il pronto soccorso. Oltre 20 i camici bianchi infetti LEGGI LA NEWS:… -