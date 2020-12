Covid, 13.318 nuovi casi su 166.205 tamponi. I morti sono 628 (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 13.318, con 166.205 tamponi effettuati, 628 i morti. Sono 2.687 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid, 44 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 24.948 invece i ricoveri ordinari. Questi i dati forniti dal Ministero della salute e dalla protezione civile. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 13.318, con 166.205 tamponi effettuati, 628 i morti. Sono 2.687 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid, 44 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 24.948 invece i ricoveri ordinari. Questi i dati forniti dal Ministero della salute e dalla protezione civile.

Affaritaliani : Covid, crolla l'indice di positività all'8%. 628 morti - sergimagugliani : RT @fanpage: Ultim'ora Il Bollettino Covid di oggi. I dati forniti dalla Protezione Civile. - fainformazione : Covid al 22 dicembre: contagi in diminuzione ma aumentano i ricoverati nelle terapie intensive In diminuzione il n… - fainfocronaca : Covid al 22 dicembre: contagi in diminuzione ma aumentano i ricoverati nelle terapie intensive In diminuzione il n… - Agenzia_Dire : I dati odierni sul #COVID19 in Italia. -