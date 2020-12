Cosenza-Venezia 0-0 | Risultato | Pareggio senza gol (Di martedì 22 dicembre 2020) La partita tra Cosenza e Venezia è un match dalle tante sfaccettature. Da parte di entrambe le squadre c’è la ferma intenzione di fare punti. Per il Cosenza mancherà certamente Raffaele Schiavi, per il Venezia da registrare le assenze di Antonio Marino e Filippo Serena. Match live di Cosenza-Venezia Segui in diretta tutte le fasi L'articolo Cosenza-Venezia 0-0 Risultato Pareggio senza gol proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) La partita traè un match dalle tante sfaccettature. Da parte di entrambe le squadre c’è la ferma intenzione di fare punti. Per ilmancherà certamente Raffaele Schiavi, per ilda registrare le assenze di Antonio Marino e Filippo Serena. Match live diSegui in diretta tutte le fasi L'articolo0-0gol proviene da www.meteoweek.com.

TuttoVenezia : #CosenzaVenezia, altro 0-0 per i Leoni alati. Rosso per #Zanetti, gli #arancioneroverdi restano in scia. Pareggio g… - palpitesfutbol : TERMINOU! Cosenza [0] x [0] Venezia Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 14ª Rodada 27 palpites nesta partida 13 (4… - psb_original : Cosenza e Venezia giocano bene ma non concretizzano: show dei portieri #SerieB - Gazzetta_it : Risultato finale, Cosenza-Venezia 0-0 - CosenzaChannel : ?? Si riparte al #SanvitoGigiMarulla con la sfida tra #COSENZA e #VENEZIA #COSVEN 0-0 ????? -