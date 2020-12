Cosa succede se Trump si rifiuta fisicamente di lasciare la Casa Bianca dopo il giuramento di Biden? (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa succede se Trump si rifiuta di lasciare la Casa Bianca? Ora che Joe Biden ha ufficialmente incassato il voto dei grandi elettori manca pochissimo al suo insediamento alla Casa Bianca, previsto per il 20 gennaio 2021. Sulle pagine social del neo eletto presidente e della sua vice, Kamala Harris, è partito il conto alla rovescia, ma intanto si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Donald Trump non sarebbe intenzionato a lasciargli campo libero a mezzogiorno del 20 gennaio, termine ufficiale di scadenza del suo mandato. Il Tycoon potrebbe rifiutarsi di lasciare fisicamente la residenza presidenziale di Pennsylvania Avenue abitata per ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020)sesidila? Ora che Joeha ufficialmente incassato il voto dei grandi elettori manca pochissimo al suo insediamento alla, previsto per il 20 gennaio 2021. Sulle pagine social del neo eletto presidente e della sua vice, Kamala Harris, è partito il conto alla rovescia, ma intanto si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Donaldnon sarebbe intenzionato a lasciargli campo libero a mezzogiorno del 20 gennaio, termine ufficiale di scadenza del suo mandato. Il Tycoon potrebbersi dila residenza presidenziale di Pennsylvania Avenue abitata per ...

reportrai3 : Crisanti: 'se si fa il test di massa una volta sola con un test rapido che c'ha una sensibilità del 70%, se io c'ho… - trash_italiano : MA COSA SUCCEDE IN STUDIO #uominiedonne - cho_riflettuto : RT @_Litote: S: Forse Dayane pensava che nominassi Tommaso R: E perché? S: Perché dice che lui ha messo in dubbio la vostra amicizia R: Ah… - Gionath10857107 : @silvia_rovatti #LandmarkVisitation «Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta?»Quando il profeta pa… - 18728W12 : Non succede quasi mai a due come noi Di credere che sia possibile Trovare un complice in questo disordine Tracciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Spostamenti e zona rossa: cosa succede dal 24 dicembre PisaToday Radio FM, dal 2021 addio su tutti gli smartphone in Italia

Tutti i produttori spegneranno la ricezione delle onde FM con un aggiornamento software nelle prossime settimane: cosa succede e come impedirlo La radio FM scomparirà gradualmente da tutti gli ...

Malagò: “Siamo nel caos da 2 anni , era impossibile fare ...

vediamo cosa succede. Mi auguro che si trovi una soluzione, sarebbe un danno di immagine spaventoso. E' tutto surreale, stiamo lavorando in un contesto emergenziale. Il premier Conte è stato molto, ...

Tutti i produttori spegneranno la ricezione delle onde FM con un aggiornamento software nelle prossime settimane: cosa succede e come impedirlo La radio FM scomparirà gradualmente da tutti gli ...vediamo cosa succede. Mi auguro che si trovi una soluzione, sarebbe un danno di immagine spaventoso. E' tutto surreale, stiamo lavorando in un contesto emergenziale. Il premier Conte è stato molto, ...