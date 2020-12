Cosa è successo tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò? Nuovi retroscena di questa estate

(Di martedì 22 dicembre 2020)è accaduto veramente traprima del Grande Fratello Vip? L’attore entrando in Casa ha creato un po’ di scompiglio proprio per essersi scambiato dei messaggi sia con la collega di agenzia (facevano parte entrambi dell’Ares) ma anche con Sonia Lorenzini.tra?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : Ecco qui... ospedalizzati e terapie intensive con date dei provvedimenti. Voi ci vedete una logica? Una correlazion… - LucaBizzarri : Mesi che cerchiamo di capire cosa sia successo, e lui lo sapeva. E lo dice in Senato. - reportrai3 : Campania. Dopo i presunti successi di De Luca nella gestione della prima ondata pandemica cosa è successo con tra f… - twittingelenaa : @SensoDiNausea @SamGibili1 Mia madre è in cura con farmaci che consegna esclusivamente la farmacia ospedaliera, non… - NascaMark : @ChiaraAndrea_B Anch'io, stasera una partita sontuosa, chissà cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo

la Repubblica

Una cosa è certa ed è stata pure detta: non c’è città in Italia, in Europa e (esageriamo) al mondo intero che registri una modalità simile a quella di Nardò in fatto di campagna elettorale. Anticipata ...Cosa è successo tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò questa estate? L'attore si sbottona e svela nuovi dettagli a Giacomo Urtis.