Cosa è successo prima del GF Vip tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò | “Mi sono mangiato le mani…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Appena entrato è stato subito soprannominato “Il bello della Casa” ma a quanto è emersodiverse le vippone che hanno avuto a che fare con luidel GF Vip. Stiamo parlando di, uno degli ultimi vip a varcare la famosa porta rossa. Il modello e attore ha fatto il suo ingresso al reality condotto da Alfonso Signorini pochi giorni fa, nel corso della diretta di venerdì scorso, insieme a Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Andrea Zenga. Già in diretta Signorini aveva fatto capire checonosceva già Sonia Lorenzini ma, come poi spiegato da entrambi nella Casa, in realtà si conoscevano solo virtualmente. Non si erano cioè mai visti di persona. Pare che Sonia esi siano semplicemente scritti senza mai conoscersi di persona, ma che lei non abbia mai ...