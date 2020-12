Corruzione, hanno arrestato il sindaco alla fine del mandato (Di martedì 22 dicembre 2020) Marcelo Crivella, il sindaco di Rio de Janeiro, è stato arrestato con l’accusa di Corruzione all’alba di oggi Mancava poco alla fine del suo mandato ma è arrivata la doccia gelida. Arresto per Corruzione in Brasile, a Rio. Nove giorni prima della scadenza del suo mandato, il sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 dicembre 2020) Marcelo Crivella, ildi Rio de Janeiro, è statocon l’accusa diall’alba di oggi Mancava pocodel suoma è arrivata la doccia gelida. Arresto perin Brasile, a Rio. Nove giorni prima della scadenza del suo, ildi Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, è L'articolo proviene da YesLife.it.

emjuve : Il campionato italiano, l'autonomia dello sport e i protocolli non hanno davvero più senso. Game over. Ci sarebbe d… - andreafacchini1 : Ma il bello è il post dietro le schiena in Ucraino dove i lavoratori hanno salari altissimi e non esiste corruzione… - mairzuc23 : @CozAndrea @mummianumero6 @capuanogio Certamente - ma chi ha corrotto chi lo sappiamo? Al momento c’è stata corruzi… - Cavalodiritorno : @Marty_Loca80 @MadameA02 A rifiorire l'export. Senza contare che da noi pure i controlli non hanno funzionato,quind… - figliodeifiori : @lucequantistica @GiorgiaMeloni @FratellidItalia guarda che chi ha governato dal 2011 a ieri non è che sia stato st… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione hanno Rio de Janeiro, il sindaco pastore evangelico arrestato per corruzione La Repubblica Rio de Janeiro, il sindaco pastore evangelico arrestato per corruzione

Sconfitto alle ultime elezioni, il primo cittadino uscente è accusato di aver coperto gli affari illeciti dei responsabili locali del turismo ...

Rosario Livatino sarà beato: Papa Francesco ufficializza decisione. La mafia uccise il magistrato 30 anni fa

Trent'anni fa venne ucciso, oggi l'annuncio formale della beatificazione, ma dal Vaticano trapela l'intenzione ferma di arrivare in tempi brevi alla canonizzazione del primo magistrato beato, esperiti ...

Sconfitto alle ultime elezioni, il primo cittadino uscente è accusato di aver coperto gli affari illeciti dei responsabili locali del turismo ...Trent'anni fa venne ucciso, oggi l'annuncio formale della beatificazione, ma dal Vaticano trapela l'intenzione ferma di arrivare in tempi brevi alla canonizzazione del primo magistrato beato, esperiti ...