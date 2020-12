Corrotti | stupro all’Esquilino frutto di certa politica

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “E’ inaccettabile che Roma diventi teatro di tragedie come quella accaduta a una donna, abusata sessualmente e rapinata dopo essere stata minacciata da un uomo che gli investigatori hanno riconosciuto in un 29enne africano, fermato grazie alle indagini del commissariato Esquilino.” “Sono sconta: nelle ore buie non esiste piu’ luogo sicuro nella Capitale. Tutta la mia vicinanza va alla donna, una donna 46enne che e’ stata subito trasferita in ospedale; vittima del degrado e del lassismo di unaparteche permette la nascita di zone franche sul territorio romano”. Cosi’ in una nota Laura, consigliere Lega Regione Lazio.