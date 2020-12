Corpi a pezzi nelle valige | svolta nelle indagini | c’è un arresto

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 dicembre 2020)nel giallo dei cadaveri ritrovatiquattro valigie scoperte in un terreno che corre per tre-quattrocento metri lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, vicino al carcere fiorentino di Sollicciano. È stata infatti fermata una donna nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio della coppia di albanesi scomparsi nel 2015, Sheptim e Teuta Pasho a cui appartengono i resti. I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo del Pm a carico della fidanzata del figlio, Elona di 36 anni, albanese anche lei, la cui foto è stata diffusa dalla redazione di Chi l'ha visto, la quale all'epoca della sparizione dei due, era la sua convivente. La donna sarebbe accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi. Al momento non sono state diffusi altri dettagli sull'operazione, giunta al culmine dopo giorno ...