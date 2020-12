Coronavirus, Usa: congresso approva piano di aiuti da 900 miliardi (Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus, gli Usa approvano un piano di aiuti economici da novecento miliardi per aiutare le famiglie in questo difficile momento storico. Un piano da novecento miliardi in favore di famiglie e imprese per aiutarle in questo difficile momento storico, con una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, costringendo tantissime nazioni a varare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020), gli Usano undieconomici da novecentoper aiutare le famiglie in questo difficile momento storico. Unda novecentoin favore di famiglie e imprese per aiutarle in questo difficile momento storico, con una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, costringendo tantissime nazioni a varare L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Coronavirus nel mondo, Usa superano 18 milioni di contagi. Già somministrati oltre 600mila vaccini - ValentinaInLA : Il distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande negli USA, non riaprirà le lezioni in presenza l’11 g… - RobertoBurioni : UK vaccina da giorni, USA ha cominciato oggi, la Spagna il 4 gennaio. Noi cosa stiamo aspettando? #NessunRitardo - BartNicolotti : @GiuseppeConteIT In USA questa settimana somministreranno 5.9 milioni di dosi #vaccino Moderna e 2 milioni di Pfize… - FionaTomasi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Usa superano 18 milioni di contagi. Già somministrati oltre 600mila vaccini [aggiornamento delle 08:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus oggi, Usa: Congresso approva piano da 900 miliardi. I morti salgono a 319mila Il Sole 24 ORE Piazza Affari tenta il rimbalzo, Leonardo, Autogrill e Banco Bpm sotto i riflettori

Nonostante la brutta sessione asiatica, l'Europa cerca di recuperare una parte delle forti perdite di ieri. L'indicatore GfK sul clima dei consumatori in Germania scende ai minimi degli ultimi 6 mesi, ...

Covid: Usa, Congresso approva piano da 900 miliardi

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un piano di sostegno da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia di coronavirus. L’approvazione del ...

Nonostante la brutta sessione asiatica, l'Europa cerca di recuperare una parte delle forti perdite di ieri. L'indicatore GfK sul clima dei consumatori in Germania scende ai minimi degli ultimi 6 mesi, ...Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un piano di sostegno da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia di coronavirus. L’approvazione del ...