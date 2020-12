Coronavirus | ultime news Riunione straordinaria Oms Europa su variante Gb LIVE

(Di martedì 22 dicembre 2020) Unacon gli Stati membri è stata convocata dall'Omsper valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuovadi Covid esplosa in Gran Bretagna. Lo rende noto il direttore dell'Oms. Intanto è in corso il tracciamento di migliaia di cittadini rientrati prima dello stop dei voli. L'Ema dà l'ok al vaccino Pfizer. Conte al lavoro sul Recovery Plan

fanpage : #variantecovid Una buona notizia arriva dalla Germania - fanpage : Ricciardi: “Limitare mobilità o a febbraio avremo altri 40mila morti” - fanpage : Catania, vogliono entrare nel reparto Covid per vedere il padre: schiaffi e calci a medico che vuole fermarlo - paoloangeloRF : Speciale Coronavirus - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia e dal mondo - mister_ricci : I virologi che ho ascoltato nelle ultime ore han detto che la #variantecovid esiste, ma anche che il genoma del… -

Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 309, il dato più basso dal 7 ottobre, su 2920 casi testati (10,6% positivi, dato più basso dal 21 ...Oggi e domani tutta l'Italia sarà in fascia gialla, ad eccezione di Abruzzo e Campania (quest'ultima lo ha scelto autonomamente) che sono ancora in fascia arancione.