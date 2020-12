Coronavirus | ultime news Riunione straordinaria Oms Europa su variante Gb DIRETTA

(Di martedì 22 dicembre 2020) Unacon gli Stati membri è stata convocata dall'Omsper valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuovadi Covid esplosa in Gran Bretagna. Lo rende noto il direttore dell'Oms. Intanto è in corso il tracciamento di migliaia di cittadini rientrati prima dello stop dei voli. L'Ema dà l'ok al vaccino Pfizer. Conte al lavoro sul Recovery Plan

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Johannesburg (Agenzia Fides) – Mentre cresce la preoccupazione per la scoperta in Sudafrica di una variante del SARS-COV-2, il virus responsabile della pandemia, la Leadership Conference of Consecrate ...La BioNTech ritiene che il vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme alla società farmaceutica statunitense Pfizer sia efficace contro la variante inglese. Lo ha ...