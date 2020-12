Coronavirus | ultime news Caccia a virus modificato | tamponi a chi è rientrato da Uk LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 22 dicembre 2020) Corsa contro il tempo per rintracciare eventuali positivi alarrivati dalla Gran Bretagna, per scongiurare i rischi di un'ondata del Covid nella versione più contagiosa anche nel nostro Paese. In corso il tracciamento di migliaia di cittadini rientrati prima dello stop dei voli. L'Ema dà l'ok al vaccino Pfizer. Conte al lavoro sul Recovery Plan