Coronavirus, tornano a salire i nuovi contagiati e le vittime. Bassetti: a maggior rischio di morte chi ha problemi fegato (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.318 (ieri 10.872) i nuovi casi Covid-19 registrati in Italia dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati anche 628 (ieri 415) decessi. Sale così a 69.842 il numero dei morti da inizio pandemia nel nostro Paese. Continua a calare invece il numero degli attuali positivi. Oggi sono 605.955, 7627 meno di ieri. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sale di 20315 unità il numero delle persone guarite o dimesse. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 166.205 tamponi, 78. 316 più di ieri. Sono 24.948 le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, 197 meno di ieri. Sono oggi 2.687 le persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in meno di ieri. Sono attualmente in isolamento domiciliare 578.320 persone, 7386 meno di ieri. Complessivamente sono positive 605.955 persone. Le regioni più colpite sono il Veneto (3.082), la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.318 (ieri 10.872) icasi Covid-19 registrati in Italia dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati anche 628 (ieri 415) decessi. Sale così a 69.842 il numero dei morti da inizio pandemia nel nostro Paese. Continua a calare invece il numero degli attuali positivi. Oggi sono 605.955, 7627 meno di ieri. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sale di 20315 unità il numero delle persone guarite o dimesse. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 166.205 tamponi, 78. 316 più di ieri. Sono 24.948 le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, 197 meno di ieri. Sono oggi 2.687 le persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in meno di ieri. Sono attualmente in isolamento domiciliare 578.320 persone, 7386 meno di ieri. Complessivamente sono positive 605.955 persone. Le regioni più colpite sono il Veneto (3.082), la ...

zazoomblog : Coronavirus tornano a salire i nuovi contagiati e le vittime. Bassetti: a maggior rischio morte chi ha problemi feg… - reggiotv : Catanzaro. Tornano a salire i positivi ed i casi attivi in Calabria a fronte di un maggior numero di persone… - NovaraToday : Coronavirus: in Piemonte 674 nuovi casi e 50 decessi, tornano a scendere i ricoveri a Novara - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia positivo il 10% dei tamponi: tornano a scendere i ricoveri - Notiziedi_it : Coronavirus, 13.318 nuovi contagi con quasi il doppio dei tamponi (+78.316). Tornano a crescere le vittime (628), m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus, in Sicilia positivo il 10% dei tamponi: tornano a scendere i ricoveri PalermoToday Variante Covid, italiani bloccati in Gb: il gruppo Fb di protesta

Di punto in bianco si sono ritrovati col biglietto in mano e il volo cancellato. Sono in migliaia gli italiani rimasti a terra per lo stop improvviso delle ...

Coronavirus, tornano a salire i nuovi contagiati e le vittime. Bassetti: a maggior rischio di morte chi ha problemi fegato

Sono 13.318 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 628 i decessi. Calano le terapie intensive (-44) e i ricoveri (-197) ...

Di punto in bianco si sono ritrovati col biglietto in mano e il volo cancellato. Sono in migliaia gli italiani rimasti a terra per lo stop improvviso delle ...Sono 13.318 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 628 i decessi. Calano le terapie intensive (-44) e i ricoveri (-197) ...