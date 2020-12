Coronavirus | solo i posteri capiranno la causa di questo disastro Se non dimenticheranno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’Italia e il Regno Unito hanno superato la soglia critica di cento vittime per centomila abitanti, rispettivamente 114 e 101. La Lombardia ne piange più del doppio: 241, una cifra prossima alla mortalità della pandemia Spagnola di cent’anni fa. Il Covid-19 sta scavando un solco profondo tra mondo occidentale e orientale: il tasso di mortalità giapponese, in un paese ancora più invecchiato dell’Italia, resta cento volte inferiore a quello lombardo. Quello coreano è 200 volte più basso. Cent’anni fa, la mortalità in Giappone fu leggermente superiore a quella anglosassone, più o meno simile a quella francese e tedesca, mentre in Cina fu almeno doppia. In Indonesia, quadrupla. Soltanto ipotranno capire se ilsia dovuto alla governance, politica o sanitaria o entrambe. Oppure, più nello specifico, sia legato all’incapacità di condurre ...