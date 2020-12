Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 dicembre 2020: si registrano 894 nuovi casi, 1283 i guariti (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 894 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 8.689 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 22 dicembre: 13.318 nuovi casi, 628 decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 22 dicembre 2020. Con i nuovi casi calano ancora a 33.492 le persone positive, di questi ne troviamo 32.257 in isolamento domiciliare. In terapia intensiva i pazienti sono 176, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.059. Sono invece 1283 i pazienti guariti. Si registrano purtroppo 22 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che in Sicilia ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 894 icontagi registrati insu 8.689 tamponi effettuati.Italia, ildel 22: 13.318, 628 decessiQuesto è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 22. Con icalano ancora a 33.492 le persone positive, di questi ne troviamo 32.257 in isolamento domiciliare. In terapia intensiva i pazienti sono 176, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.059. Sono invecei pazienti. Sipurtroppo 22 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che in...

