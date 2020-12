Coronavirus: Sibilia, ‘in giorni festa circa 70mila agenti in strada’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Il Natale? “Nei giorni di festa per controllo ci saranno circa 70mila forze dell’ordine schierate in campo, che ringrazio per quello che fanno. Ci si può spostare una volta al giorno con autocertificazione.”. Lo dice ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5S). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Il Natale? “Neidiper controllo ci sarannoforze dell’ordine schierate in campo, che ringrazio per quello che fanno. Ci si può spostare una volta al giorno con autocertificazione.”. Lo dice ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario all’Interno Carlo(M5S). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ci si può spostare una volta al giorno con autocertificazione.”. Lo dice ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S).

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi

Sibilia: “Si valuta stop voli con Olanda e Lussemburgo”. “Dopo lo stop al traffico aereo con il Regno Unito in seguito alla scoperta della diffusione della variante del coronavirus, è allo studio ...

Sibilia: "Si valuta stop voli con Olanda e Lussemburgo". "Dopo lo stop al traffico aereo con il Regno Unito in seguito alla scoperta della diffusione della variante del coronavirus, è allo studio ...