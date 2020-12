**Coronavirus: Regno Unito, quasi 37mila casi e 691 morti** (Di martedì 22 dicembre 2020) Londra, 22 dic. (Adnkronos) – Sono 36.804 i nuovi contagi di Covid-19 diagnosticati nel Regno Unito. Lo riportano le autorità sanitarie locali, secondo le quali si contano che 691 decessi, il dato più alto registrato nel Paese dagli inizi di maggio. I nuovi dati portano a 2,1 milioni di contagi e oltre 68mila morti il bilancio della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Londra, 22 dic. (Adnkronos) – Sono 36.804 i nuovi contagi di Covid-19 diagnosticati nel. Lo riportano le autorità sanitarie locali, secondo le quali si contano che 691 decessi, il dato più alto registrato nel Paese dagli inizi di maggio. I nuovi dati portano a 2,1 milioni di contagi e oltre 68mila morti il bilancio della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

