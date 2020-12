Coronavirus, rapporto Inail: Più di 100mila contagi sul lavoro. Napoli tra le prime 4 province (Di martedì 22 dicembre 2020) Le infezioni da Covid-19 di origine professionale denunciate all’Inail alla data del 30 novembre sono 104.328, pari al 20,9% del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute dall’inizio dell’anno e al 13% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 66.781 denunce rilevate alla data del 31 ottobre i casi in piu’ sono 37.547, di cui 27.788 riferiti a novembre e 9.399 a ottobre. Cosi’ in una nota l’Inail. Come emerge dall’11esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, la “seconda ondata” dei contagi ha avuto un impatto piu’ significativo della prima anche in ambito lavorativo. Nel bimestre ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Le infezioni da Covid-19 di origine professionale denunciate all’alla data del 30 novembre sono 104.328, pari al 20,9% del complesso delle denunce di infortunio sulpervenute dall’inizio dell’anno e al 13% deiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 66.781 denunce rilevate alla data del 31 ottobre i casi in piu’ sono 37.547, di cui 27.788 riferiti a novembre e 9.399 a ottobre. Cosi’ in una nota l’. Come emerge dall’11esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, la “seconda ondata” deiha avuto un impatto piu’ significativo della prima anche in ambito lavorativo. Nel bimestre ...

Corriere : Il coronavirus ci ha fatto toccare con mano che il rapporto tra Stato e Regioni non funziona - ildenaro_it : #Coronavirus, rapporto @inail_gov: Più di 100mila #contagi sul #lavoro. #Napoli tra le prime 4 #province - savonanews : Coronavirus: torna a calare il rapporto tamponi-positivi in Liguria, oggi uno ogni 15,67 (6,37%) - imperianews_it : Coronavirus: torna a calare il rapporto tamponi-positivi in Liguria, oggi uno ogni 15,67 (6,37%) - Pietro_Otto : infettati ne mondo sono <1,5% (comprensivi di qualunque coronavirus). I decessi <2% in rapporto agli infetti (posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rapporto Report, parla Zambon: "Pressioni per modificare rapporto su Covid" Adnkronos Vaccini Covid validi contro variante, i pediatri SIPPS: “Torneremo a una vita nosrmale”

Roma, 22 dicembre 2020 – “La variante inglese del Covid-19 non è più letale ma più contagiosa. I virus sono così, loro combattono noi e viceversa, è una lotta corretta nella natura che è sempre esisti ...

Investimenti: la sostenibilità è un tema chiave

ZURIGO - Senza tenere conto della sostenibilità non funziona più nulla, nemmeno in ambito finanziario: lo afferma Mirjam Staub-Bisang, responsabile per la Svizzera di Blackrock, la più grande società ...

Roma, 22 dicembre 2020 – “La variante inglese del Covid-19 non è più letale ma più contagiosa. I virus sono così, loro combattono noi e viceversa, è una lotta corretta nella natura che è sempre esisti ...ZURIGO - Senza tenere conto della sostenibilità non funziona più nulla, nemmeno in ambito finanziario: lo afferma Mirjam Staub-Bisang, responsabile per la Svizzera di Blackrock, la più grande società ...