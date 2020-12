Coronavirus nel Lazio, test nelle farmacie: ecco quanti sono risultati positivi in un mese (Di martedì 22 dicembre 2020) In un mese nella Regione Lazio sono stati effettuati 122.000 tamponi: 6.153 sono risultati positivi al Covid. «sono stati effettuati 122.565 mila tamponi, il 5.3% (6.153) sono risultati positivi. I test sierologici sono stati 14.833 con un’incidenza di positivi pari al 7,2%. Ad oggi le farmacie che hanno aderito all’iniziativa sono 388, il 21% di quelle attive». Lo ha evidenziato un report di Federfarma che da un mese ha stipulato un accordo con la Regione Lazio. Questo ha permesso alle farmacie di effettuare tamponi rapidi e test sierologici. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) In unnella Regionestati effettuati 122.000 tamponi: 6.153al Covid. «stati effettuati 122.565 mila tamponi, il 5.3% (6.153). Isierologicistati 14.833 con un’incidenza dipari al 7,2%. Ad oggi leche hanno aderito all’iniziativa388, il 21% di quelle attive». Lo ha evidenziato un report di Federfarma che da unha stipulato un accordo con la Regione. Questo ha permesso alledi effettuare tamponi rapidi esierologici. su Il Corriere ...

