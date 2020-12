**Coronavirus: ministro Israele, ‘arrivata terza ondata, lockdown inevitabile’** (Di martedì 22 dicembre 2020) Tel Aviv, 22 dic. (Adnkronos) – In Israele è arrivata la “terza ondata” di coronavirus e un nuovo lockdown appare “inevitabile”. Lo ha dichiarato il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, secondo il quale le misure messe in campo finora non hanno dato i risultati sperati e “non c’è scampo” da un altro confinamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Tel Aviv, 22 dic. (Adnkronos) – Inè arrivata la “” di coronavirus e un nuovoappare “inevitabile”. Lo ha dichiarato ilisraeliano della Salute, Yuli Edelstein, secondo il quale le misure messe in campo finora non hanno dato i risultati sperati e “non c’è scampo” da un altro confinamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Come tutti gli anni a fine dicembre è in arrivo il decreto cosiddetto Milleproroghe, nel quale il governo concentra le misure di rinvio di scadenze legislative più o meno ...

Germania, oltre 19mila contagi e 731 morti. “Altamente probabile che la variante inglese sia già qui”

Berlino ha prorogato fino al 6 gennaio lo stop ai collegamenti col Regno Unito. Nonostante il lockdown, in 7 giorni l'incidenza di Sars-Cov-2 ha toccato il valore massimo ...

