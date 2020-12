Coronavirus | Mattarella | ' 2021 restituisca serenità e prospettive positive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Unmigliore, chee assicuri ai nostri concittadinirassicuranti e". E' l'auspicio espresso dal Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del saluto per le festività natalizie alle missioni internazionali, quest'anno esteso anche a località italiane dove le Forze armate sono impegnate in attività di sostegno per l'emergenza