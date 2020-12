Coronavirus, l’immunologo Fauci si vaccina in diretta tv: la puntura, poi il pollice alzato – Video (Di martedì 22 dicembre 2020) “È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti”. Con queste parole l’immunologo, Anthony Fauci, si è sottoposto al vaccino Moderna, negli Stati Uniti, in diretta televisiva e sui canali social dell’Istituto nazionale per la salute. Al termine dell’operazione, durata un minuto, Fauci è stato salutato da un applauso dalla platea e lui stesso ha salutato tutti con un sorriso e con i pollici alzati. Con lui si sono vaccinati il segretario alla Salute Alex Azar e il direttore dei National Institutes of Health Francis Collins. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti”. Con queste parole, Anthony, si è sottoposto al vaccino Moderna, negli Stati Uniti, intelevisiva e sui canali social dell’Istituto nazionale per la salute. Al termine dell’operazione, durata un minuto,è stato salutato da un applauso dalla platea e lui stesso ha salutato tutti con un sorriso e con i pollici alzati. Con lui si sonoti il segretario alla Salute Alex Azar e il direttore dei National Institutes of Health Francis Collins. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

