Coronavirus, le ultime news. Il bollettino: 13.318 contagi su 166.205 tamponi, 628 decessi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intesive (-44, ora 2.687) e dei ricoveri ordinari (-197, ora 24.948). Il tasso positivi/test scende all'8%. Aifa approva il vaccino Pfizer. Giungerà in Italia il 24 dicembre e sarà custodito in una prima fase nell'hub centrale dello Spallanzani e, a cura della Difesa, sarà distribuito su 21 siti nazionali. Una riunione straordinaria con gli Stati membri è stata convocata dall'Oms Europa per valutare la strategia contro la nuova variante di Covid

