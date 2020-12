Coronavirus, l’Agenzia italiana del farmaco autorizza il vaccino Pfizer. «Nessuna controindicazione. Pronti anche alle possibili varianti» (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo il via libera dell’Ema, l’ente regolatore europeo, al vaccino Pfizer, ora è la volta dell’ Agenzia italiana del farmaco. L’Aifa, infatti, ha autorizzato per l’Italia la diffusione della nuova formula anti Covid. Era l’ultimo sì atteso in Italia, nell’impegnativa trafila di permessi a cui i documenti della casa farmaceutica produttrice dovevano essere sottoposti. Ora, il prossimo appuntamento è a domenica prossima, 27 dicembre, quando le prime dosi verranno ufficialmente inoculate. Coronavirus, cosa sappiamo e cosa non sappiamo della «variante inglese». Facciamo il punto «Il vaccino di Pfizer è approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni ed è importante aggiungere che non ha controindicazioni assolute» ha spiegato il ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo il via libera dell’Ema, l’ente regolatore europeo, al, ora è la volta dell’ Agenziadel. L’Aifa, infatti, hato per l’Italia la diffusione della nuova formula anti Covid. Era l’ultimo sì atteso in Italia, nell’impegnativa trafila di permessi a cui i documenti della casa farmaceutica produttrice dovevano essere sottoposti. Ora, il prossimo appuntamento è a domenica prossima, 27 dicembre, quando le prime dosi verranno ufficialmente inoculate., cosa sappiamo e cosa non sappiamo della «variante inglese». Facciamo il punto «Ildiè approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni ed è importante aggiungere che non ha controindicazioni assolute» ha spiegato il ...

