Coronavirus, la prima vaccinata in Italia un'infermiera dello Spallanzani (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo il via libera dell' Ema al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech , il primo farmaco autorizzato a poter essere utilizzato nell'Unione Europea, anche l'Italia vede la fine del tunnel. Dal 27 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo il via libera dell' Ema al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech , il primo farmaco autorizzato a poter essere utilizzato nell'Unione Europea, anche l'vede la fine del tunnel. Dal 27 ...

MediasetTgcom24 : Covid, è una donna di Roma la prima positiva italiana a variante virus Gb #coronavirus - IlContiAndrea : Oggi il presidente eletto #JoeBiden riceverà la sua prima dose di #vaccino contro il #coronavirus in diretta tv: 'V… - RaiNews : In questa terra di scienza e pace si registra per la prima volta il coronavirus Covid-19. In Antartico i primi 36 c… - PressFutura : Tutto pronto all'istituto Spallanzani di Roma per l'avvio della vaccinazione in programma domenica #FuturaPress - OdinaLaNemesi : Ma vi rendete conto vi siete fatti fregare da una #variante della #SARSCoV2 Se non funziona il vaccino sarà peggio… -