Coronavirus Italia, Nuovo Maxi Focolaio con oltre 100 positivi (Di martedì 22 dicembre 2020) Picco di contagi da Covid19 a Quarto, Comune nell’area nord di Napoli: 116 nuovi positivi in 5 giorni. Scatta l’allarme dell’Asl Napoli 2 Nord, che ieri ha avviato gli screening di massa a tappeto su tutta la popolazione con i test antigenici, anche detti tamponi rapidi. Secondo gli ultimi dati, aggiornati al 20 dicembre, a Quarto ci sono 824 casi di positivi al Coronavirus. Di questi, 821 sono in quarantena a casa e 3 sono ospedalizzati. Mentre in totale dall'inizio dell'epidemia si contano 1.273 le persone contagiate con 7 decessi. Il sindaco Antonio Sabino ha prolungato la chiusura delle scuole a dopo la Befana. Tamponi rapidi per tutti i cittadini L’Asl Napoli 2 Nord ha avviato ieri mattina la campagna di screening della popolazione con tamponi antigenici attuata in sinergia tra il Corpo Militare dell'Ordine di Malta ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 dicembre 2020) Picco di contagi da Covid19 a Quarto, Comune nell’area nord di Napoli: 116 nuoviin 5 giorni. Scatta l’allarme dell’Asl Napoli 2 Nord, che ieri ha avviato gli screening di massa a tappeto su tutta la popolazione con i test antigenici, anche detti tamponi rapidi. Secondo gli ultimi dati, aggiornati al 20 dicembre, a Quarto ci sono 824 casi dial. Di questi, 821 sono in quarantena a casa e 3 sono ospedalizzati. Mentre in totale dall'inizio dell'epidemia si contano 1.273 le persone contagiate con 7 decessi. Il sindaco Antonio Sabino ha prolungato la chiusura delle scuole a dopo la Befana. Tamponi rapidi per tutti i cittadini L’Asl Napoli 2 Nord ha avviato ieri mattina la campagna di screening della popolazione con tamponi antigenici attuata in sinergia tra il Corpo Militare dell'Ordine di Malta ...

SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - teleischia : CORONAVIRUS. IL VACCINO ARRIVA IN ITALIA, DOMENICA 27 LA PRIMA SOMMINISTRAZIONE - SVadruc : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Variante inglese «fuori controllo»: Gran Bretagna isolata. Bloccati voli e traghetti. Astrazeneca si allea… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid, Bassetti: «Il freddo in arrivo complicherà la lotta alla terza ondata del virus»

«Il freddo che arriverà non aiuterà nella lotta al coronavirus perché a gennaio-febbraio, quando avremo probabilmente una terza ondata di casi Covid, si mischieranno ...

Natale a rischio contagi, dall'incubazione ai sintomi: come capire se si può andare dai parenti

Mancano due giorni alla Vigilia di Natale, 3 al pranzo di Natale e i dubbi sui contagi Covid sono ancora tanti: se si decide di trascorrere le feste con i parenti o con gli amici, due in ...

«Il freddo che arriverà non aiuterà nella lotta al coronavirus perché a gennaio-febbraio, quando avremo probabilmente una terza ondata di casi Covid, si mischieranno ...Mancano due giorni alla Vigilia di Natale, 3 al pranzo di Natale e i dubbi sui contagi Covid sono ancora tanti: se si decide di trascorrere le feste con i parenti o con gli amici, due in ...