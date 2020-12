Coronavirus Italia, il bollettino del 22 dicembre: 13.318 nuovi casi, 628 decessi (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.318 i nuovi casi di Coronavirus, e 628 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.Attualmente positivi: 605.955Deceduti: 69.842 (+628)Dimessi/Guariti: 1.301.573 (+20.315)Ricoverati: 27.635 (-241)Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.687 (-44)Tamponi: 25.383.219 (+166.205)Totale casi: 1.977.370 (+13.318, +0,68%) Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.318 idi, e 628 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.Attualmente positivi: 605.955Deceduti: 69.842 (+628)Dimessi/Guariti: 1.301.573 (+20.315)Ricoverati: 27.635 (-241)Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.687 (-44)Tamponi: 25.383.219 (+166.205)Totale: 1.977.370 (+13.318, +0,68%)

