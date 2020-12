tempoweb : Vaccini al via domenica: la prima dose in Italia a un'infermiera dello Spallanzani #Roma #Covid #coronavirus… - QdSit : Coronavirus, un’infermiera e 4 sanitari primi vaccinati allo Spallanzani #qds #qdsnotizie - carlobonini : #Coronavirus, infermiera, oss, ricercatrice e due medici: ecco chi saranno i primi cinque vaccinati …… - cronaca_news : Coronavirus, infermiera, oss, ricercatrice e due medici: ecco chi saranno i primi cinque vaccinati allo Spallanzani… - StraNotizie : Coronavirus, infermiera, oss, ricercatrice e due medici: ecco chi saranno i primi cinque vaccinati allo Spallanzani… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus infermiera

Sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. È già tutto pronto all’istituto di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre. Secondo quanto si è appreso… Leggi ...Coldiretti Salerno e Confartigianato hanno consegnato questa mattina al Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, la statuina del presepe che raffigura l’infermiera anti-Covid. Si tratta di un’in ...