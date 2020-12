Coronavirus, in Veneto 3.082 nuovi positivi e 150 morti. Zaia: «Domani presentiamo il piano vaccinale» – Il video (Di martedì 22 dicembre 2020) In Veneto si contano 3.082 nuovi positivi al Coronavirus e 150 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 22 dicembre è del 5,14% (nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari sia quelli rapidi, mentre l’Istituto superiore di sanità considera solo i primi, ndr). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 222.588, quello dei decessi arriva a 5.631. I ricoverati attuali sono 3.286, di cui 379 in terapia intensiva (+4) e 2.907 in area non critica (+6). Il governatore Luca Zaia ha annunciato in conferenza stampa che Domani verrà presentato il piano vaccinale regionale, alla presenza del professor Giorgio Palù. «In questo periodo di feste è ancora più importante ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Insi contano 3.082ale 150nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 22 dicembre è del 5,14% (nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari sia quelli rapidi, mentre l’Istituto superiore di sanità considera solo i primi, ndr). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 222.588, quello dei decessi arriva a 5.631. I ricoverati attuali sono 3.286, di cui 379 in terapia intensiva (+4) e 2.907 in area non critica (+6). Il governatore Lucaha annunciato in conferenza stampa cheverrà presentato ilregionale, alla presenza del professor Giorgio Palù. «In questo periodo di feste è ancora più importante ...

fattoquotidiano : Veneto, “se critichi la gestione della pandemia rischi la querela”. Giornalisti in piazza a Venezia: “No al bavagli… - Adnkronos : #Coronavirus #Veneto, 3.082 contagi e 150 morti - bastardo42 : Veneto, “se critichi la gestione della pandemia rischi la querela”. Giornalisti in piazza a Venezia: “No al bavagli… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Veneto, “se critichi la gestione della pandemia rischi la querela”. Giornalisti in piazza a Venezia: “No al bavaglio s… - alcinx : RT @zaiapresidente: ??? TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI SULLA SITUAZIONE #CORONAVIRUS IN VENETO ??? -