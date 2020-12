Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 22 dicembre. I dati alle 17, ma c'è una novità (Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus in Italia , il bollettino di martedì 22 dicembre del Ministero della Salute: i dati di oggi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre sul fronte vaccino ci sono buone notizie, con la campagna di vaccinazione che partirà da domenica , i dati di oggi del Ministero potrebbero essere leggermente sfalsati ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020)in, ildi22del Ministero della Salute: idi oggi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre sul fronte vaccino ci sono buone notizie, con la campagna di vaccinazione che partirà da domenica , idi oggi del Ministero potrebbero essere leggermente sfalsati ...

reportrai3 : L'agenzia statunitense Associated Press cita le rivelazioni esclusive di #Report riguardo il dossier sulla pandemia… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - TrueNeldot : RT @QLexPipiens: Molto probabile che, se non faccio cilecca, faccia un figurone... Biontech: «Molto probabile che il vaccino funzioni sull… - UBUBhutJolokia : RT @antoguerrera: Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Regno Unito: 433.470 Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Italia:… -