Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 dicembre: meno persone attualmente positive (Di martedì 22 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 13.318 positivi al Covid-19 su 166.205 test effettuati. Rispettivamente, +2.446 infetti e +78.316 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -44 persone nelle terapie intensive e -197 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 20.315 ( +683 rispetto ai dati del 21 dicembre). In 24h sono morte 628 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.977.370 dall’inizio dalla pandemia, di cui 69.842 morti. Le ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 13.318 positivi al Covid-19 su 166.205 test effettuati. Rispettivamente, +2.446 infetti e +78.316 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -44nelle terapie intensive e -197nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 20.315 ( +683 rispetto ai dati del 21). In 24h sono morte 628a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 21Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.977.370 dall’inizio dalla pandemia, di cui 69.842 morti. Le ...

reportrai3 : L'agenzia statunitense Associated Press cita le rivelazioni esclusive di #Report riguardo il dossier sulla pandemia… - giornalettismo : In Italia, titoli approssimativi e opinioni (come al solito) contrastanti di scienziati. La #varianteinglese del… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Bollettino quotidiano coi numeri assoluti del #coronavirus (e variazioni % in 24 ore) Tasso di… - Agenpress : Coronavirus Italia: 13.318 nuovi contagi e 628 morti -