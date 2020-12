Coronavirus: Immuni scaricata da 10,6 mln italiani, 'trovati' 7mila positivi (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Dall'8 giugno - data di partenza della sperimentazione in 4 regioni, seguita il 15 giugno dall'attivazione in tutta Italia - la App Immuni è stata scaricata da 10.058.762 italiani, sono stati 6.931 gli utenti positivi e 82.504 le notifiche inviate, secondo gli ultimi dati aggiornati al 20 dicembre. La regione più 'attiva' per numero di notifiche - nella settimana che va dal 14 al 20 dicembre - è l'Emilia Romagna con 598, seguita dalla Lombardia con 207 e dal Lazio con 139 e Abruzzo (77). Il Piemonte ne conteggia 47, il Veneto 46 e la Toscana 44. 'Fanalini di coda': Liguria con 18, Marche (9), Sicilia (7) mentre tutte le altre regione registrano appena 6 notifiche ciascuna. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Dall'8 giugno - data di partenza della sperimentazione in 4 regioni, seguita il 15 giugno dall'attivazione in tutta Italia - la Appè statada 10.058.762, sono stati 6.931 gli utentie 82.504 le notifiche inviate, secondo gli ultimi dati aggiornati al 20 dicembre. La regione più 'attiva' per numero di notifiche - nella settimana che va dal 14 al 20 dicembre - è l'Emilia Romagna con 598, seguita dalla Lombardia con 207 e dal Lazio con 139 e Abruzzo (77). Il Piemonte ne conteggia 47, il Veneto 46 e la Toscana 44. 'Fanalini di coda': Liguria con 18, Marche (9), Sicilia (7) mentre tutte le altre regione registrano appena 6 notifiche ciascuna.

