Coronavirus, il dramma di Mauro Bellugi: amputate le gambe all'ex calciatore (Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus che continua a colpire anche personaggi famosi dello sport: il dramma dell'ex calciatore di Inter Napoli e Bologna Emergenza Covid-19 in Italia che non rallenta la sua corsa e che continua a mietere vittime e contagi. Il bollettino odierno parla ancora di 628 morti, con i rallentamenti sul vaccino che spaventano. Non solo persona L'articolo proviene da Leggilo.org.

