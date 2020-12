Coronavirus | il bollettino di oggi 22 dicembre | 13 318 nuovi casi su 166 205 tamponi 628 i morti

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ieri a fronte di 87.889, ierano 10.872 e 415 le vittime. Calano le terapie intensive (-44) e i ricoveri (-197) (Articolo in aggiornamento)

Bollettino oggi martedì 22 dicembre: contagi, morti e guariti regione per regione. Ecco i dati e i numeri odierni.Oggi si registrano 22 nuovi decessi, 10 uomini e 12 donne con un'età media di 79 che portano il totale delle vittime in Toscana a 3.495. Altri 10.721 contagiati sono in isolament ...