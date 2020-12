Coronavirus, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl comunica che su 497 tamponi effettuati, sono risultate positive 21 persone al Covid-19: 4 residenti nel comune di Avellino; 1 residente nel comune di Domicella; 1 residente nel comune di Lapio; 1 residente nel comune di Manocalzati; 1 residente nel comune di Melito Irpino; 2 residenti nel comune di Montefalcione; 1 residente nel comune di Monteforte Irpino; 1 residente nel comune di Montefusco; 1 residente nel comune di Montemiletto; 1 residente nel comune di Montoro ; 1 residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; 1 residente nel comune di Santo Stefano del Sole; 1 residente nel comune di Senerchia; 4 residenti nel comune di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl comunica che su 497 tamponi effettuati, sono risultate positive 21 persone al Covid-19: 4 residenti nel comune di; 1 residente nel comune di Domicella; 1 residente nel comune di Lapio; 1 residente nel comune di Manocalzati; 1 residente nel comune di Melito Irpino; 2 residenti nel comune di Montefalcione; 1 residente nel comune di Monteforte Irpino; 1 residente nel comune di Montefusco; 1 residente nel comune di Montemiletto; 1 residente nel comune di Montoro ; 1 residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; 1 residente nel comune di Santo Stefano del Sole; 1 residente nel comune di Senerchia; 4 residenti nel comune di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID19 - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre: la mappa dei contagi e i dati regione per regione - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre: la mappa dei contagi e i dati regione per regione - qn_lanazione : Il #Covid in #Toscana, bollettino del 22 dicembre. Sono 309 i nuovi casi. Tutti i dati: - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid oggi Marche, bollettino coronavirus 22 dicembre. Dati e contagi il Resto del Carlino ‘San Pio’, cresce lievemente il numero dei ricoveri per Covid: registrati due decessi

Benevento – Cresce di un’unità il numero dei ricoverati per Covid – 19 all’ospedale “San Pio” di Benevento. Lo si evince dal bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera dal quale si evince anche – ...

Covid in Umbria, 114 nuovi contagi e quattro morti. Tre ricoveri in più nelle terapie intensive: il bollettino del 22 dicembre

Quattro morti e 114 nuovi positivi a fronte di 3.780 tamponi processati: sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato ...

Benevento – Cresce di un’unità il numero dei ricoverati per Covid – 19 all’ospedale “San Pio” di Benevento. Lo si evince dal bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera dal quale si evince anche – ...Quattro morti e 114 nuovi positivi a fronte di 3.780 tamponi processati: sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato ...