Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Numero di morti inaccettabile. Gli effetti delle riaperture? Si vedranno subito dopo Natale» (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono +13.318 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia, con +166.205 test elaborati. Un Numero di tamponi quasi raddoppiato rispetto agli 87.889 elaborati nella giornata di ieri, 21 dicembre. Sebbene la pressione ospedaliera continui a essere in costante diminuzione, il Numero dei decessi è tornato a crescere: sono infatti 628 le vittime Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore. Un Numero di persone morte che continua a essere «inaccettabilmente alto», come ribadito a Open dalla dottoressa Daniela Paolotti, ricercatrice alla Fondazione Isi di Torino. Dottoressa Paolotti, dopo alcuni giorni di stallo, i numeri odierni restituiscono una fotografia meno incoraggiante. Quali elementi potrebbero aver influito? «Oggi registriamo una sorta ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono +13.318 i nuovi casi diregistrati oggi in Italia, con +166.205 test elaborati. Undi tamponi quasi raddoppiato rispetto agli 87.889 elaborati nella giornata di ieri, 21 dicembre. Sebbene la pressione ospedaliera continui a essere in costante diminuzione, ildei decessi è tornato a crescere: sono infatti 628 le vittime Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore. Undi persone morte che continua a essere «inaccettabilmente alto», come ribadito a Open dalla dottoressa Daniela, ricercatrice alla Fondazione Isi di Torino. Dottoressaalcuni giorni di stallo, iodierni restituiscono una fotografia meno incoraggiante. Quali elementi potrebbero aver influito? «Oggi registriamo una sorta ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus Lombardia, il bollettino di oggi 22 dicembre: 2.278 nuovi contagi Covid IL GIORNO Coronavirus in Bergamasca 27.372 casi, +48 oggi. In Italia 13.318 nuovi contagi

Regione Lombardia ha pubblicato i dati aggiornati a martedì 22 dicembre relativi alla diffusione del Coronavirus nella regione. I NUMERI DI OGGI – In Lombardia sono 462.446 i casi da inizio pandemia, ...

"Quarantine" è la parola più cercata del 2020 sul Cambridge Dictionary

Finalmente l'inglese prende in prestito "quarantena" dalla nostra lingua, ovvero dalla forma veneta dell'italiano "quarantina" e fa record di ricerca. Lo annuncia il vocabolario della celebre universi ...

