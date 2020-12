Coronavirus | Galli | «Il 27 dicembre sarò tra i primi a fare il vaccino» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 22 dicembre 2020) «Chi svolge una professione sanitaria o ricopre un incarico di pubblico servizio non può permettersi di essere riluttante o esitante» sulcontro il. E chi si rifiuta di farlo dovrebbe «cambiare mestiere». Così il professor Massimo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite della trasmissione L’aria che tira su La 7.ha aggiunto: «Spero che non si arrivi a niente di spettacolarizzato o di grottesco, ma il messaggio è che iniziano le vaccinazioni il 27e io la faccio subito. Bisogna dare un segnale forte e chiaro che ci si crede». Sempre secondo, i dubbi della gente comune «con la quale è giusto discutere, interagire e spiegare» possono essere tollerati. Ma per determinate professioni questo ...