Coronavirus, Fauci si vaccina in diretta tv: «Incoraggio a farlo tutti quelli che possono» – Il video (Di martedì 22 dicembre 2020) Mentre gli Stati Uniti superano ufficialmente i 18 milioni di positivi al Coronavirus dall’inizio della pandemia, con un bilancio pesantissimo di 319.190 morti, l’immunologo Anthony Fauci si è vaccinato in diretta tv. Nel ricevere la prima dose del vaccino sviluppato da Moderna, la massima autorità americana in materia di malattie infettive ha voluto fare un appello alla popolazione: «È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti. Voglio incoraggiare tutti coloro che possono a farsi vaccinare, così avremo un velo di protezione su nostro Paese capace di porre fine alla pandemia». Al termine dell’operazione, durata circa un minuto, Fauci è stato salutato con un applauso dalla platea. E con lui si sono ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Mentre gli Stati Uniti superano ufficialmente i 18 milioni di positivi aldall’inizio della pandemia, con un bilancio pesantissimo di 319.190 morti, l’immunologo Anthonysi èto intv. Nel ricevere la prima dose del vaccino sviluppato da Moderna, la massima autorità americana in materia di malattie infettive ha voluto fare un appello alla popolazione: «È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per. Voglio incoraggiarecoloro chea farsire, così avremo un velo di protezione su nostro Paese capace di porre fine alla pandemia». Al termine dell’operazione, durata circa un minuto,è stato salutato con un applauso dalla platea. E con lui si sono ...

Agenzia_Ansa : #Covid, il virologo americano Anthony #Fauci si vaccina in diretta. Negli #Usa superati i 18 milioni di contagiati… - Italia_Notizie : Coronavirus, l’immunologo Fauci si vaccina in diretta tv: la puntura, poi il pollice alzato – Video - RosannaVaroli : Coronavirus nel mondo, Gli Usa superano 18 milioni di contagi. Fauci si vaccina in diretta tv - zazoomblog : Coronavirus l’immunologo Fauci si vaccina in diretta tv: la puntura poi il pollice alzato – Video - #Coronavirus… - clikservernet : Coronavirus, l’immunologo Fauci si vaccina in diretta tv: la puntura, poi il pollice alzato – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fauci Coronavirus nel mondo, Gli Usa superano 18 milioni di contagi. La Francia riapre i confini con la Gran Bre... la Repubblica Coronavirus, Fauci si vaccina in diretta tv

Come il presidente eletto Joe Biden, anche Anthony Fauci, massimo esperto Usa di malattie infettive, si è vaccinato in diretta tv, ricevendo la prima dose del vaccino Moderna contro il Covid-19 a Beth ...

Coronavirus, l’immunologo Fauci si vaccina in diretta tv: la puntura, poi il pollice alzato – Video

“È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti”. Con queste parole l’immunologo, Anthony Fauci, si è sottoposto al vaccino Moderna, negli Stati Uniti, in diretta televisiva e ...

Come il presidente eletto Joe Biden, anche Anthony Fauci, massimo esperto Usa di malattie infettive, si è vaccinato in diretta tv, ricevendo la prima dose del vaccino Moderna contro il Covid-19 a Beth ...“È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti”. Con queste parole l’immunologo, Anthony Fauci, si è sottoposto al vaccino Moderna, negli Stati Uniti, in diretta televisiva e ...